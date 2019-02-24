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КНДР офіційно підтвердила, що Кім Чен Ин у бронепоїзді відправився на зустріч з Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Голова Держради КНДР Кім Чен Ин відправився в Ханой, де 27-28 лютого відбудеться його другий саміт з президентом США Дональдом Трампом. Цю інформацію в неділю офіційно підтвердило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), супроводивши своє повідомлення фотографіями з церемонії проводів лідера Народної Республіки перед від’їздом з Пхеньяна, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

“Спецпотяг з шановним вищим керівником при гарячих проводах партії, уряду і силових відомств у другій половині дня 23 лютого відправився з пхеньянського залізничного вокзалу”, — йдеться в повідомленні ЦТАК.

Відзначається, що в поїздці на саміт лідера КНДР супроводжують заступники голови ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Йон Чхоль, Лі Су Йон, Кім Пхьон Хе, Про Су Йон, міністр закордонних справ Лі Йон Хо, міністр народних збройних сил Але Гван Чхоль, а також перший заступник відділу ЦК ТПК Кім Йо Чжон, рідна сестра Кім Чен Ина, яку називають однією з найближчих його радників.

За інформацією ЦТАК, в церемонії проводів лідера КНДР на залізничному вокзалі Пхеньяна взяли участь голова президії Верховного народного зібрання (ВНС) Кім Йон Нам, заступник голови ТВК Цой Рьон Хе, а також голова кабінету міністрів КНДР Пак Пон Чжу.

Нагадуємо, загальна протяжність залізничного маршруту від столиці КНДР до В’єтнаму становить понад 4,5 тисячі км. При середній швидкості важкого броньованого поїзда менше 100 км/год це подорож може зайняти більше двох діб.

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