Кім Чен Ин на броньованому поїзді вирушив на зустріч із Трампом

Відстань від Пхеньяна до Ханоя складає понад 4,5 тисячі кілометрів. Керівник КНДР проведе в дорозі більш як два дні.

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Друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

Нагадаємо, Трамп не поспішає з питанням денуклеаризації КНДР.