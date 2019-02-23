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Кім Чен Ин на броньованому поїзді вирушив на зустріч із Трампом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин 23 лютого вирушив на броньованому поїзді з Пхеньяна до Ханоя на зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За даними дипломатичних джерел, шлях до столиці В’єтнаму Кім Чен Ин здійснить транзитом через Китай, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Відстань від Пхеньяна до Ханоя складає понад 4,5 тисячі кілометрів. Керівник КНДР проведе в дорозі більш як два дні.

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Друга в історії зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого. Перші переговори лідерів двох держав відбулися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Тоді сторони підписали документ, згідно з яким Пхеньян зобов’язаний проводити ядерне роззброєння у відповідь на гарантії безпеки з боку США.

Нагадаємо, Трамп не поспішає з питанням денуклеаризації КНДР.

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