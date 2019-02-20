Лідер КНДР два дні подорожуватиме до В'єтнаму на потязі

Подорож Кіма триватиме два з половиною дні - йому доведеться проїхати тисячі кілометрів через Китай. На кордоні з В'єтнамом північнокорейський лідер зійде з потягу та проїде ще 170 км на машині.

Мандрівки залізницею - улюблене заняття династії Кімів. Так їздили за життя колишні батько й дідусь нинішнього вождя КНДР Кім Чен Ір та Кім Ір Сен

"Кім Чен Ір був дуже усамітнений. Він не любив зустрічей з іноземними делегаціями і дуже не любив їздити за кордон. Але Кім Чен Ин більше схожий на Кім Ір Сена. Він дуже любить іноземні подорожі", - сказав колишній заступник посла Північної Кореї у Британії Тхе Єн Хо, який у 2016 році втік до Південної Кореї.

Нагадаємо, друга зустріч лідерів КНДР і США пройде у в'єтнамському Ханої 27-28 лютого. Трамп заявив, що “з нетерпінням чекає зустрічі" з Кім Чен Ином.