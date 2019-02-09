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Другий саміт Трампа і Кім Чен Ина пройде в Ханої

Другий саміт Трампа і Кім Чен Ина пройде в Ханої

Київ • УНН

 • 9678 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Друга зустріч лідерів КНДР і США пройде в Ханої 27-28 лютого. Про це повідомив в п’ятницю американський президент Дональд Трамп в Twitter, передає УНН.

“Мої представники щойно покинули Північну Корею після дуже продуктивною зустрічі і узгодження часу і дати проведення другого саміту з (лідером КНДР) Кім Чен Ином. Він відбудеться в Ханої, В’єтнам, 27 і 28 лютого”, — написав Трамп.

Американський лідер заявив, що “з нетерпінням чекає зустрічі з головою (Держради КНДР) Кім (Чен Ином) і просування справи миру”.

Спецпредставник США по КНДР Стівен Біген з делегацією з близько 20 співробітників американського зовнішньополітичного відомства знаходився 6-8 лютого в Пхеньяні. В ході візиту пройшли зустрічі американського емісара зі спецпредставником Держради республіки з політики щодо США Кім Хек Чхоль. Переговори проходили в закритому режимі, про їхній зміст в ЗМІ не повідомлялося. Як відзначили в Держдепартаменті, спецпредставники США і КНДР обговорювали деталі проведення майбутнього саміту лідерів двох країн у В’єтнамі, а також “зобов’язання по повній денуклеаризації (республіки), перетворення відносин США і КНДР і встановлення міцного миру на Корейському півострові”.

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Крім того, емісари домовилися знову зустрітися перед другим самітом Трампа і Кім Чен Ина.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету “повної денуклеаризації” Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

Раніше повідомлялось, що друга зустріч лідерів США та КНДР відбудеться у В’єтнамі, але де саме — не уточнювалось.

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