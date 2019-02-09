Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет в Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп в Twitter, передает УНН.
"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля", - написал Трамп.
Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи с председателем (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ыном) и продвижение дела мира".
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн с делегацией из около 20 сотрудников американского внешнеполитического ведомства находился 6-8 февраля в Пхеньяне. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось. Как отметили в Госдепартаменте, спецпредставители США и КНДР обсуждали детали проведения предстоящего саммита лидеров двух стран во Вьетнаме, а также "обязательства по полной денуклеаризации (республики), преобразование отношений США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове".
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Кроме того, эмиссары договорились вновь встретиться перед вторым саммитом Трампа и Ким Чен Ына.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель "полной денуклеаризации" Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.
С тех пор в переговорах по ядерному разоружению Северной Кореи не было ощутимого прогресса. Вашингтон хочет, чтобы КНДР предоставила четкий отчет о собственных ядерных и ракетных мощностей, которые, согласно потенциальной сделке, должны быть осмотрены и демонтированы.
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Со своей стороны, Пхеньян настаивает на том, что сначала США отменить санкции.
19 декабря специальный представитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Биґун сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления ограничений на передвижение по КНДР, чтобы способствовать перевозке гуманитарных грузов. Такая уступка имела бы целью разблокировать ядерные переговоры.
Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится во Вьетнаме, но где именно - не уточнялось.