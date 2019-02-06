Другий саміт США - КНДР пройде 27-28 лютого у В'єтнамі

“Голова (Трудової партії Кореї, лідер КНДР) Кім (Чен Ин) і я зустрінемося знову 27 і 28 лютого у В’єтнамі”, — заявив американський лідер, виступаючи перед Сенатом і Палатою представників Конгресу США з щорічним посланням.

Трамп не уточнив, в якому місті пройде цей саміт.

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За його словами, Вашингтон в даний час проводить “зухвалий новий дипломатичний курс”, робить “історичну спробу домогтися миру на Корейському півострові”. У зв’язку з цим він нагадав, що Пхеньян звільнив ряд громадян США, які перебували в ув’язненні в КНДР, а також призупинив як ядерні випробування, так і ракетні пуски.

“Якби мене не обрали президентом США, ми б зараз, на мою думку, вели велику війну з Північною Кореєю, в якій потенційно були б мільйони загиблих”, — сказав Трамп.

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Він також визнав, що для досягнення поставленої мети денуклеаризації Корейського півострова належить виконати ще “багато роботи”.

“Однак у мене хороші стосунки з Кім Чен Ином”, — вважає керівник американської адміністрації.

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Президент США Дональд Трамп 19 січня заявив, що Вашингтон та Пхеньян домовилися про другий самміт.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету “повної денуклеаризації” Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

Нагадуємо, Дональд Трамп прийняв запрошення спікера Палати представників Ненсі Пелосі і виступить 5 лютого з щорічним посланням “Про становище країни” до обох палат Конгресу. Спочатку передбачалося, що республіканець Трамп виступить з цією промовою 29 січня, проте демократ Пелосі відмовила йому в праві виступити в стінах Конгресу через припинення роботи частини уряду США. Бюджетна криза вибухнула в Вашингтоні в зв’язку з тим, що правляча Республіканська і опозиційна Демократична партії не змогли прийти до компромісу щодо виділення коштів на зміцнення контролю над кордоном з Мексикою.