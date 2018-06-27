The Guardian: КНДР продовжує модернізацію ядерного реактора попри обіцянки США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Північна Корея продовжує модернізувати свій єдиний відомий ядерний реактор, який використовується в інтересах військової програми країни, попри домовленості зі США та обіцянки денуклеризації, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Згідно з аналізом, проведеним моніторинговим центром 38 North на основі знімків комерційних супутників від 21 червня, “поліпшення інфраструктури на ядерному реакторі „Йонбон“ продовжується швидкими темпами”.
Система охолодження реактора з виробництва плутонію була модифікована, і на цьому об’єкті було побудовано щонайменше дві нові непромислові споруди, які, ймовірно, призначені для чиновників, які відвідуватимуть об’єкт.
Згідно з повідомленням в блозі авторства Франка Пабіана, Джозефа Бермудеса Джера і Джека Лю, будівництво нового офісного будинку завершено, а будівництво на допоміжних об’єктах досі триває.
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин взяв на себе зобов’язання “завершити денуклеаризацію” на зустрічах з Дональдом Трампом та президентом Південної Кореї Мун Джае Іном, але деталі про те, як і коли це станеться, поки вирішені.
“Покращення інфраструктури продовжується у Йонбоні. Це підкреслює причину, чому потрібна реальна угода, а не лише заява про високі цілі”, — написала редактор 38 North Джені Таун.
Нагадаємо, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі на острові Сентоса 12 червня поточного року. За підсумками зустрічі глави держав підписали спільний документ. Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона.