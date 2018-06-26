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Трамп заявив, що в КНДР прибрали повсюдно розміщені антиамериканські вивіски

Трамп заявив, що в КНДР прибрали повсюдно розміщені антиамериканські вивіски

Київ • УНН

 • 10134 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп стверджує, що влада КНДР прибрали з вулиць антиамериканські вивіски після того, як між Вашингтоном і Пхеньяном встановилося взаєморозуміння. Відповідну заяву американський лідер зробив, виступаючи у понеділок у Південній Кароліні на заході на підтримку кандидатури Генрі Макмастера на пост губернатора цього штату, передає УНН з посиланням на ТАРС.

“У нас хороше взаєморозуміння з Пхеньяном. Вони прибрали антиамериканські вивіски по всій Північній Кореї, їх більше немає, вони їх прибрали”, — сказав він, нагадавши про підписання домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про денуклеаризацію Корейського півострова.

Як раніше повідомляв УНН, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року. За підсумками зустрічі глави держав підписали спільний документ. Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Після саміту американський лідер заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.

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