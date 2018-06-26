Трамп заявив, що в КНДР прибрали повсюдно розміщені антиамериканські вивіски

“У нас хороше взаєморозуміння з Пхеньяном. Вони прибрали антиамериканські вивіски по всій Північній Кореї, їх більше немає, вони їх прибрали”, — сказав він, нагадавши про підписання домовленості з лідером КНДР Кім Чен Ином про денуклеаризацію Корейського півострова.

Як раніше повідомляв УНН, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року. За підсумками зустрічі глави держав підписали спільний документ. Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Після саміту американський лідер заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.