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Трамп заявил, что в КНДР убрали повсеместно размещенные антиамериканские вывески

Трамп заявил, что в КНДР убрали повсеместно размещенные антиамериканские вывески

Киев  •  УНН

 • 10131 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп утверждает, что власти КНДР убрали с улиц антиамериканские вывески после того, как между Вашингтоном и Пхеньяном установилось взаимопонимание. Соответствующее заявление американский лидер сделал выступая в понедельник в Южной Каролине на мероприятии в поддержку кандидатуры Генри Макмастера на пост губернатора этого штата, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“У нас хорошее взаимопонимание с Пхеньяном. Они убрали антиамериканские вывески по всей Северной Корее, их больше нет, они их убрали”, — сказал он, напомнив о подписании соглашения с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как ранее сообщал УНН, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. После саммита американский лидер заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.

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