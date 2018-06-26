Трамп заявил, что в КНДР убрали повсеместно размещенные антиамериканские вывески

“У нас хорошее взаимопонимание с Пхеньяном. Они убрали антиамериканские вывески по всей Северной Корее, их больше нет, они их убрали”, — сказал он, напомнив о подписании соглашения с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как ранее сообщал УНН, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. После саммита американский лидер заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.