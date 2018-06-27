The Guardian: КНДР продолжает модернизацию ядерного реактора несмотря на обещания США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Северная Корея продолжает модернизировать свой единственный известный ядерный реактор, который используется в интересах военной программы страны, несмотря на договоренности со США и обещания денуклеризации, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Согласно анализу, проведенному мониторинговым центром 38 North на основе снимков коммерческих спутников от 21 июня, "улучшение инфраструктуры на ядерном реакторе "Йонбон" продолжается быстрыми темпами".
Система охлаждения реактора по производству плутония была модифицирована, и на этом объекте было построено как минимум два новых непромышленных сооружения, которые, вероятно, предназначены для чиновников, которые будут посещать объект.
Согласно сообщению в блоге авторства Франко Пабиана, Джозефа Бермудеса Джера и Джека Лю, строительство нового офисного здания завершено, а строительство на вспомогательных объектах идет до сих пор.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын взял на себя обязательства "завершить денуклеаризацию" на встречах с Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Джае Ином, но детали о том, как и когда это произойдет, пока не определены.
"Улучшение инфраструктуры продолжается в Йонбоне. Это подчеркивает причину, почему нужна реальная сделка, а не только заявление о высоких целях", - написала редактор 38 North Дженни Таун.
Напомним, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре на острове Сентоса 12 июня текущего года. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.