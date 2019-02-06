Второй саммит США - КНДР пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме

“Председатель (Трудовой партии Кореи, лидер КНДР) Ким (Чен Ын) и я встретимся снова 27 и 28 февраля во Вьетнаме”, — заявил американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США по ежегодным посланием.

Трамп не уточнил, в каком городе пройдет этот саммит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В традиционной речи перед Конгрессом Трамп планирует сообщить, что США не будут воевать во всем мире

По его словам, Вашингтон в настоящее время проводит “дерзкий новый дипломатический курс”, делает “историческую попытку добиться мира на Корейском полуострове”. В связи с этим он напомнил, что Пхеньян освободил ряд граждан США, находящихся в заключении в КНДР, а также приостановил как ядерные испытания, так и ракетные пуски.

“Если бы меня не выбрали президентом США, мы бы сейчас, по моему мнению, вели большую войну с Северной Кореей, в которой потенциально были бы миллионы погибших”, — сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп призвал республиканцев и демократов работать совместно на благо США

Он также признал, что для достижения поставленной цели денуклеаризации Корейского полуострова предстоит проделать еще “много работы”.

“Однако у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном”, — считает руководитель американской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США и КНДР был канал связи в течение десятилетия

Президент США Дональд Трамп 19 января заявил, что Вашингтон и Пхеньян договорились о втором саммите.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель “полной денуклеаризации” Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.

С тех пор в переговорах по ядерному разоружению Северной Кореи не было ощутимого прогресса. Вашингтон хочет, чтобы КНДР предоставила четкий отчет о собственных ядерных и ракетных мощностей, которые, согласно потенциальной сделке, должны быть осмотрены и демонтированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп рассказал журналистам о “ядерном” письме от Ким Чен Ына

Со своей стороны, Пхеньян настаивает на том, что сначала США отменить санкции.

19 декабря специальный представитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Биґун сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления ограничений на передвижение по КНДР, чтобы способствовать перевозке гуманитарных грузов. Такая уступка имела бы целью разблокировать ядерные переговоры.

Напоминаем, Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и выступит 5 февраля с ежегодным посланием “О положении страны” к обоим палатам Конгресса. Первоначально предполагалось, что республиканец Трамп выступит с этой речью 29 января, однако демократ Пелоси отказала ему в праве выступить в стенах Конгресса из-за прекращения работы части правительства США. Бюджетный кризис разразился в Вашингтоне в связи с тем, что правящая Республиканская и оппозиционная Демократическая партии не смогли прийти к компромиссу относительно выделения средств на укрепление контроля над границей с Мексикой.