Трамп закликав республіканців і демократів працювати спільно для блага США

“Мільйони наших співгромадян зараз дивляться на нас, тих, що зібралися в цьому чудовому залі, сподіваючись, що ми будемо управляти країною не як дві партії, а будемо як одна нація”, — сказав американський лідер, виступаючи перед Сенатом і Палатою представників Конгресу США з щорічним посланням “Про становище країни”, яке транслюється в прямому ефірі великими телекомпаніями.

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Нагадуємо, Дональд Трамп прийняв запрошення спікера Палати представників Ненсі Пелосі і виступить 5 лютого з щорічним посланням “Про становище країни” до обох палат Конгресу. Спочатку передбачалося, що республіканець Трамп виступить з цією промовою 29 січня, проте демократ Пелосі відмовила йому в праві виступити в стінах Конгресу через припинення роботи частини уряду США. Бюджетна криза вибухнула в Вашингтоні в зв’язку з тим, що правляча Республіканська і опозиційна Демократична партії не змогли прийти до компромісу щодо виділення коштів на зміцнення контролю над кордоном з Мексикою.