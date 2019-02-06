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Трамп закликав республіканців і демократів працювати спільно для блага США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Республіканці і демократи в Конгресі США повинні працювати спільно для блага всіх американців. Про це заявив у вівторок президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі США зі щорічним посланням, передає УНН.

“Мільйони наших співгромадян зараз дивляться на нас, тих, що зібралися в цьому чудовому залі, сподіваючись, що ми будемо управляти країною не як дві партії, а будемо як одна нація”, — сказав американський лідер, виступаючи перед Сенатом і Палатою представників Конгресу США з щорічним посланням “Про становище країни”, яке транслюється в прямому ефірі великими телекомпаніями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У традиційній промові перед Конгресом Трамп планує повідомити, що США не воюватимуть у всьому світі

Нагадуємо, Дональд Трамп прийняв запрошення спікера Палати представників Ненсі Пелосі і виступить 5 лютого з щорічним посланням “Про становище країни” до обох палат Конгресу. Спочатку передбачалося, що республіканець Трамп виступить з цією промовою 29 січня, проте демократ Пелосі відмовила йому в праві виступити в стінах Конгресу через припинення роботи частини уряду США. Бюджетна криза вибухнула в Вашингтоні в зв’язку з тим, що правляча Республіканська і опозиційна Демократична партії не змогли прийти до компромісу щодо виділення коштів на зміцнення контролю над кордоном з Мексикою.

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