Трамп призвал республиканцев и демократов работать совместно на благо США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Республиканцы и демократы в Конгрессе США должны работать совместно на благо всех американцев. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе США с ежегодным посланием, передает УНН.
"Миллионы наших сограждан сейчас смотрят на нас, собравшихся в этом замечательном зале, надеясь, что мы будем управлять страной не как две партии, а будем как одна нация", - сказал американский лидер, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", которое транслируется в прямом эфире большими телекомпаниями.
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Напоминаем, Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и выступов 5 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" в обе палаты Конгресса. Первоначально предполагалось, что республиканец Трамп выступит с этой речью 29 января, однако демократ Пелоси отказала ему в праве выступить в стенах Конгресса из-за прекращения работы части правительства США. Бюджетный кризис разразился в Вашингтоне в связи с тем, что правящая Республиканская и оппозиционная Демократическая партии не смогли прийти к компромиссу относительно выделения средств на укрепление контроля на границей с Мексикой.