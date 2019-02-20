Лидер КНДР два дня будет ехать во Вьетнам на поезде

Путешествие Кима продлится два с половиной дня - ему придется проехать тысячи километров через Китай. На границе с Вьетнамом северокорейский лидер сойдет с поезда и проедет еще 170 км на машине.

Путешествия по железной дороге - любимое занятие династии Кимов. Так ездили при жизни бывшие отец и дедушка нынешнего вождя КНДР Ким Чен Ир и Ким Ир Сен

"Ким Чен Ир был затворником. Он не любил встреч с иностранными делегациями и очень не любил ездить за границу. Но Ким Чен Ын больше похож на Ким Ир Сена. Он очень любит иностранные путешествия", - сказал бывший заместитель посла Северной Кореи в Британии Тхэ Ен Хо, который в 2016 году бежал в Южную Корею.

Напомним, вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля. Трамп заявил, что "с нетерпением ждет встречи" с Ким Чен Ыном.