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Трамп не поспішає з питанням денуклеаризації КНДР

Трамп не поспішає з питанням денуклеаризації КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що не поспішає в питанні денуклеаризації Корейського півострова. Відповідну заяву американський лідер зробив перед журналістами в Білому домі. Його висловлювання транслювали американські новинні телекомпанії, передає УНН.

“Я особливо не поспішаю. Не проводяться (в КНДР ядерні та ракетні) випробування. Поки немає випробувань, я не поспішаю ... У мене немає жорстких термінів”, — зазначив президент, кажучи про те, що денуклеаризация — його мета.

“Я вважаю, що Північна Корея і голова (Держради КНДР) Кім (Чен Ин) задумали щось дуже позитивне. І ми скоро це дізнаємося”, — підкреслив Трамп.

Він назвав “дуже захоплюючим” прийдешній американо-північнокорейський саміт, в результаті якого, за його словами, “багато що може статися”. При цьому глава держави зазначив, що санкції проти КНДР залишаються в силі.

Трамп підкреслив, що у вівторок вже провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому, під час якого обговорив майбутній саміт США — КНДР. Глава Білого дому відзначив, що обговорить в середу це ж питання з японським прем’єром Сіндзо Абе.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі, де озвучили мету “повної денуклеаризації” Корейського півострова без уточнень, коли і як це має статися.

З того часу у переговорах щодо ядерного роззброєння Північної Кореї не було відчутного прогресу. Вашингтон хоче, щоб КНДР надала чіткий звіт щодо власних ядерних і ракетних потужностей, які, згідно з потенційною угодою, мають бути оглянуті і демонтовані.

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Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

19 грудня спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біґун повідомив, що Вашингтон розглядає можливість послаблення обмежень на пересування щодо КНДР, щоб сприяти перевезенню гуманітарних вантажів. Така поступка мала б на меті розблокувати ядерні переговори.

Раніше повідомлялось, що друга зустріч лідерів США та КНДР відбудеться у В’єтнамі, але де саме — не уточнювалось.

9 лютого Трамп заявив, що його друга зустріч з Кім Чен Ином пройде в столиці В’єтнаму 27-28 лютого.

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