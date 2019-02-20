Трамп не спешит с вопросом денуклеаризации КНДР

"Я особо не спешу. Не проводятся (в КНДР ядерные и ракетные) испытания. Пока нет испытаний, я не спешу... У меня нет жестких сроков", - отметил президент, говоря о том, что денуклеаризация - его цель.

"Я считаю, что Северная Корея и голова (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ын) задумали что-то очень позитивное. И мы скоро это узнаем", - подчеркнул Трамп.

Он назвал "очень интересным" грядущий американо-северокорейский саммит, в результате которого, по его словам, "многое может произойти". При этом глава государства отметил, что санкции против КНДР остаются в силе.

Трамп подчеркнул, что во вторник уже провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Другому, во время которого обсудил предстоящий саммит США - КНДР. Глава Белого дома отметил, что обсудит в среду этот же вопрос с японским премьером Синдзо Абэ.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в июне 2018 года в Сингапуре, где озвучили цель "полной денуклеаризации" Корейского полуострова без уточнений, когда и как это должно произойти.

С тех пор в переговорах по ядерному разоружению Северной Кореи не было ощутимого прогресса. Вашингтон хочет, чтобы КНДР предоставила четкий отчет о собственных ядерных и ракетных мощностей, которые, согласно потенциальной сделке, должны быть осмотрены и демонтированы.

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Со своей стороны, Пхеньян настаивает на том, что сначала США должны отменить санкции.

19 декабря специальный представитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Бигун сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления ограничений на передвижение по КНДР, чтобы способствовать перевозке гуманитарных грузов. Такая уступка имела бы целью разблокировать ядерные переговоры.

Ранее сообщалось, что вторая встреча лидеров США и КНДР состоится во Вьетнаме, но где именно - не уточнялось.

9 февраля Трамп заявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.