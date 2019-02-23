Ким Чен Ын на бронированном поезде отправился на встречу с Трампом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 7048 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33268 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118537 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121650 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122226 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117307 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141256 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Ким Чен Ын на бронированном поезде отправился на встречу с Трампом

Ким Чен Ын на бронированном поезде отправился на встречу с Трампом

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 23 февраля отправился на бронированном поезде из Пхеньяна в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По данным дипломатических источников, путь в столицу Вьетнама Ким Чен Ын осуществит транзитом через Китай, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Расстояние от Пхеньяна в Ханой составляет более 4,5 тысячи километров. Руководитель КНДР проведет в дороге более двух дней.

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Вторая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится 27-28 февраля. Первые переговоры лидеров двух государств состоялись 12 июня 2018 в Сингапуре. Тогда стороны подписали документ, согласно которому Пхеньян обязан проводить ядерное разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США.

Напомним, Трамп не спешит с вопросом денуклеаризации КНДР.

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