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КНДР официально подтвердила, что Ким Чен Ын в бронепоезде отправился на встречу с Трампом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправился в Ханой, где 27-28 февраля состоится его второй саммит с президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию в воскресенье официально подтвердило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив свое сообщение фотографиями с церемонии проводов лидера Народной Республики перед отъездом из Пхеньяна, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

“Спецпоезд с уважаемым высшим руководителем при горячих проводах партии, правительства и силовых ведомств во второй половине дня 23 февраля отправился с пхеньянского железнодорожного вокзала”, — говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что в поездке на саммит лидера КНДР сопровождают заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, Ли Су Ён, Ким Пхён Хэ, О Су Ён, министр иностранных дел Ли Ён Хо, министр народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, а также первый заместитель отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына, которую называют одной из ближайших его советников.

По информации ЦТАК, в церемонии проводов лидера КНДР на железнодорожном вокзале Пхеньяна приняли участие председатель президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам, заместитель председателя ТПК Цой Рён Хэ, а также председатель кабинета министров КНДР Пак Пон Чжу.

Напоминаем, общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР во Вьетнам составляет более 4,5 тысячи км. При средней скорости тяжелого бронированного поезда менее 100 км/ч это путешествие может занять более двух суток.

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