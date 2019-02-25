США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Сполучені Штати і КНДР під час саміту глав держав, який відбудеться в Ханої 27-28 лютого, можуть домовитися про укладення мирного договору, покликаного формально покласти край Корейській війні (1950-1953). Про це повідомило в понеділок агентство Yonhap з посиланням на офіційного представника Блакитного будинку (офіційної резиденції президента Республіки Корея) Кім Ий Гьома, передає УНН.
“Я вірю, що можливість існує, — наводить агентство слова представника адміністрації президента Республіки Корея. — Зараз ніяким чином не можна припустити, який вигляд матиме декларація, але я вірю, що США і КНДР можуть дійти згоди про укладення мирного договору, який завершить (Корейську) війну, в будь-якому форматі”.
Нагадуємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.