США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни

“Я вірю, що можливість існує, — наводить агентство слова представника адміністрації президента Республіки Корея. — Зараз ніяким чином не можна припустити, який вигляд матиме декларація, але я вірю, що США і КНДР можуть дійти згоди про укладення мирного договору, який завершить (Корейську) війну, в будь-якому форматі”.

Нагадуємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.