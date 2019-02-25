США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны

“Я верю, что возможность существует, — приводит агентство слова представителя администрации президента Республики Корея. — Сейчас никаким образом нельзя предположить, какой вид будет иметь декларация, но я верю, что США и КНДР могут достичь соглашения о заключении мирного договора, который завершит (Корейскую) войну, в любом формате”.

Напоминаем, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.