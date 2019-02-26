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У В'єтнамі мають намір зробити все для забезпечення успіху другого саміту США - КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. В'єтнам "докладе всіх зусиль", для забезпечення успішного другого саміту США - КНДР. Про це заявив в поширеному у вівторок інтерв'ю американській телекомпанії CNN прем'єр-міністр країни Нгуєн Суан Фук, передає УНН.

"Треба потиснути один одному руки заради миру на Землі, заради взаємопов'язаного і розвиненого світу. Ми повинні розвиватися разом і сприяти глобальної безпеки", - зазначив він. За словами прем'єра, В'єтнам сподівається не обмежуватися роллю країни-господині зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина і подати приклад переваг, які приносять мир, примирення і ринкова лібералізація.

Нгуен Суан Фук назвав уроки війни у В'єтнамі важливим спонукальним чинником в бажанні прийняти у себе другу зустріч у верхах. "В'єтнам робить все можливе, щоб успішно організувати другий саміт США - КНДР в Ханої. Це історичний момент на шляху до примирення і миротворчості на Корейському півострові. Для нас це значуща зобов'язання і відповідальність", - додав прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни

Як повідомляв УНН, перший в історії саміт президента США і лідера КНДР відбувся 12 червня минулого року в Сінгапурі. За його підсумками Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, в якому Пхеньян узяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Як очікується, їх друга зустріч на вищому рівні відбудеться в столиці В'єтнаму 27-28 лютого.

Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.

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