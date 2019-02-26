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Во Вьетнаме намерены сделать все для обеспечения успеха второго саммита США - КНДР

Во Вьетнаме намерены сделать все для обеспечения успеха второго саммита США - КНДР

Киев  •  УНН

 • 11449 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вьетнам "приложит все усилия" для обеспечения успешного второго саммита США - КНДР. Об этом заявил в распространенном во вторник интервью американской телекомпании CNN премьер-министр страны Нгуен Суан Фук, передает УНН.

"Надо пожать друг другу руки во имя мира на Земле, ради взаимосвязанного и развитого мира. Мы должны развиваться вместе и способствовать глобальной безопасности", - отметил он. По словам премьера, Вьетнам надеется не ограничиваться ролью страны-хозяйки встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и подать пример преимуществ, которые приносят мир, примирение и рыночная либерализация.

Нгуен Суан Фук назвал уроки войны во Вьетнаме важным побудительным фактором в желании принять у себя вторую встречу в верхах. "Вьетнам делает все возможное, чтобы успешно организовать второй саммит США - КНДР в Ханое. Это исторический момент на пути к примирению и миротворчества на Корейском полуострове. Для нас это значимое обязательства и ответственность", - добавил премьер.

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Как сообщал УНН, первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне состоится в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Напомним, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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