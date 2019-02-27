Трамп демонстрирует готовность к смягчению требований США по денуклеаризации КНДР - NYT

Как констатируется в материале, “когда президент Трамп два года назад, перед инаугурацией обещал” решить “северокорейскую проблему, он ясно давал понять, что имеет в виду под этим уничтожение ядерного арсенала страны”. “Однако перед второй встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, президент говорит так, как будто он готов согласиться на гораздо меньшее, по крайней мере, в обозримом будущем”, — считают в издании.

Авторы публикации таким образом интерпретируют, в частности, заявление о КНДР, с которым американский лидер выступил на прошлой неделе. Трамп тогда отметил, что “не хочет никого торопить”. Он также добавил: “Пока не проводят (в КНДР ядерные и ракетные) испытания, мы довольны”. “Даже для некоторых помощников Трампа по национальной безопасности это прозвучало как серьезной шаг назад в самый важный момент”, — говорится в статье.

По оценке издания, “Трамп, скорее всего, решительно настроен изменить отношения” между США и КНДР “и готов для этого изменить цель, которую ставит администрация — с непосредственной отказа Северной Кореи от ядерного арсенала до (введения) ограничений на его объемы и дальность”. В числе возможных итогов саммита издание называет прекращение работы КНДР над ядерной программой, заключения мирного договора, который должен формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов, а также согласование графика по уничтожению ядерного арсенала Пхеньяна.

Кроме того, как отмечается в публикации, стороны ведут консультации по “открытие отделений для поддержки связей”, что является “шагом в направлении официального установления дипломатических отношений”.

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Издание констатирует, что стороны решили провести саммит именно во Вьетнаме, поскольку в этот заложен “очевиден символический смысл”. Как отмечается в материале, он заключается в том, что “страна, которая когда-то воевала с США, смогла обеспечить быстрый рост своей экономики, сохраняя в значительной степени авторитарный режим”.

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Как сообщал УНН, первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне состоится в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Напомним, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.