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У Ханое почався другий день саміту КНДР-США

У Ханое почався другий день саміту КНДР-США

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин почали в четвер у Ханої другий день саміту. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.

Зустріч проходить в найстарішої в Ханої готелі Sofitel Legend Metropole.

Перед початком другої офіційної зустрічі лідерів США та КНДР в рамках цього саміту, американський президент заявив, що  вчора торони озвучили багато хороших ідей.

"Вчора у нас відбулася відмінна бесіда. Сторони озвучили багато хороших ідей. Думаю, що сьогодні буде ще краще", - підкреслив він у коментарі ТАСС.

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Очікується, що спершу лідери проведуть зустріч тет-а-тет, яка триватиме приблизно 45 хвилин, після чого продовжать переговори в розширеному складі. За їх підсумками очікується спільне підписання документів, після чого президент США дасть прес-конференцію.

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп у Ханої зустрівся з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму, президентом країни Нгуєном Фу Чоном.

Як повідомляв УНН, друга зустріч між лідером КНДР і президентом США проходить 27-28 лютого у Ханої. Обидва лідери прибули у в'єтнамську столицю у вівторок, 26 лютого. Глава КНДР зупинився в готелі Melia Hanoi, а президент США - в готелі JW Marriott. 

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