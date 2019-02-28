В Ханое начался второй день саммита КНДР-США

Встреча проходит в старейшей в Ханое отеле Sofitel Legend Metropole.

Перед началом второй официальной встречи лидеров США и КНДР в рамках этого саммита, американский президент заявил, что вчера тороны озвучили много хороших идей.

“Вчера у нас состоялся отличная беседа. Стороны озвучили много хороших идей. Думаю, что сегодня будет еще лучше”, — подчеркнул он в комментарии изданию ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп демонстрирует готовность к смягчению требований США по денуклеаризации КНДР — NYT

Ожидается, что сначала лидеры проведут встречу тет-а-тет, которая продлится примерно 45 минут, после чего продолжат переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, после чего президент США даст пресс-конференцию.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп в Ханое встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чоном.

Как сообщал УНН, вторая встреча между лидером КНДР и президентом США проходит 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера прибыли во вьетнамскую столицу во вторник, 26 февраля. Глава КНДР остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США — в отеле JW Marriott.