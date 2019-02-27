Дональд Трамп встретился с президентом Вьетнама

Перед началом встречи, которая проходит в Президентстком дворце в Ханое, лидеры двух государств поздравили друг друга, однако воздержались от каких-либо дополнительных оговорок. После короткого фотографирования Дональд Трамп и Нгун Фу Чонг в сопровождении делегаций прошли во второй зал дворца для проведения переговоров.

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Как сообщал УНН, первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне состоится в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Напомним, некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке выражают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (13:40 по киевскому времени) и должна завершиться в 19:00 (14:00 по киевскому времени). При этом в целом они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (13:15 по киевскому времени), а покинет место проведения встречи в 20:35 (15:35 по киевскому времени).