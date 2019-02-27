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Дональд Трамп зустрівся з президентом В'єтнаму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп в середу в Ханої зустрівся з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму, президентом країни Нгуєн Фу Чонг. Про це повідомляє ТАСС з медіацентру саміту КНДР-США в Ханої, передає УНН.

Перед початком зустрічі, яка проходить в Презідентстком палаці в Ханої, лідери двох держав привітали один одного, однак утрималися від будь-яких додаткових застережень. Після короткого фотографування Дональд Трамп і Нгун Фу Чонг в супроводі делегацій пройшли в другий зал палацу для проведення переговорів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і КНДР можуть домовитися в Ханої про завершення Корейської війни

Як повідомляв УНН, перший в історії саміт президента США і лідера КНДР відбувся 12 червня минулого року в Сінгапурі. За його підсумками Дональд Трамп і Кім Чен Ин підписали спільний документ, в якому Пхеньян узяв на себе зобов’язання щодо денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона. Як очікується, їх друга зустріч на вищому рівні відбудеться в столиці В’єтнаму 27-28 лютого.

Нагадаємо, деякі помічники президента США Дональда Трампа в приватному порядку висловлюють побоювання з приводу того, що глава держави може відчути тиск і піти на серйозні поступки під час зустрічі тет-а-тет з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Друга зустріч між лідером КНДР президентом США повинна пройти 27-28 лютого в Ханої. Обидва лідери вже прибули у в’єтнамську столицю. Глава КНДР зупинився в готелі Melia Hanoi, а президент США — в готелі JW Marriott. Бесіда двох лідерів “віч-на-віч”, згідно з повідомленням Білого дому, почнеться в 18:40 за місцевим часом (13:40 за київським часом) і повинна завершитися о 19:00 (14:00 за київським часом). При цьому в цілому вони проведуть разом на території готелю Sofitel Legend Metropole близько двох годин: Трамп прибуде туди о 18:15 (13:15 за київським часом), а покине місце проведення зустрічі о 20:35 (15:35 за київським часом).

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