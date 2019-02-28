Трамп: США и КНДР не спешат в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

“Нет никакой спешки, мы не хотим спешить. Но мы хотим достичь правильных договоренностей”, — сказал Трамп на вопросы журналистов о ходе переговоров о денуклеаризации.

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Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом.

“Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь”, — отметил президент США.

Как сообщал УНН, в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole в четверг начался второй день саммита КНДР-США. Ожидается, что сначала лидеры проведут встречу тет-а-тет, которая продлится около 45 минут, после чего продолжат переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, после чего президент США даст пресс-конференцию.