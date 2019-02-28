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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22042 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44211 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123093 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124524 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 122543 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

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Трамп: США и КНДР не спешат в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

Трамп: США и КНДР не спешат в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова

Киев  •  УНН

 • 8485 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. США и КНДР не хотят торопить переговорный процесс и намерены достичь правильных договоренностей, в том числе по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг в Ханое перед началом переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН со ссылкой на AP.

“Нет никакой спешки, мы не хотим спешить. Но мы хотим достичь правильных договоренностей”, — сказал Трамп на вопросы журналистов о ходе переговоров о денуклеаризации.

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Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом.

“Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь”, — отметил президент США.

Как сообщал УНН, в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole в четверг начался второй день саммита КНДР-США. Ожидается, что сначала лидеры проведут встречу тет-а-тет, которая продлится около 45 минут, после чего продолжат переговоры в расширенном составе. По их итогам ожидается совместное подписание документов, после чего президент США даст пресс-конференцию.

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