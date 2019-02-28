США и КНДР подпишут "Ханойскую декларацию" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. США и КНДР в данный момент согласовали по крайней мере три пункта совместного документа, который Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут по итогам саммита в Ханое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANN.
По данным издания, которое ссылается на источник, в местных дипломатических кругах, этот документ получит название "Ханойская декларация".
По словам собеседника агентства, в документе будет определено понятие "денуклеаризация", обозначены дальнейшие шаги обеих сторон для ее достижения, а также прописаны задачи и вопросы, которые будут обсуждаться сторонами в дальнейшем.
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Напомним, в четверг в старой гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР - США. К настоящему времени Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая продолжалась более получаса, и перешли к переговорам в расширенном составе.