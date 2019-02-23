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Трамп отримав дві "Золоті малини" як найгірший актор

Трамп отримав дві "Золоті малини" як найгірший актор

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп отримав 2 нагороди "Золотої малини" (Razzie Award) в номінації "Найгірший актор", за те, що з'явився в документальних стрічках "Фаренгейт 11/9" і "Смерть нації". Про це повідомляє УНН з посиланням на USA Today.

Церемонія нагородження відбулася вночі 23 лютого.

Трамп також отримав ще одну "Золоту малину" за найгірший акторський дует з "його незмінною дріб'язковістю".

Президент США вже отримував "Золоту малину" в категорії "Найгірший актор другого плану" в картині "Привиди цього не роблять" в 1989 році.

У номінації "Найгірша актриса" лауреатом стала Мелісса МакКарті за роль в стрічці "Іграшки для дорослих".

Премії за найгірші чоловічу і жіночу ролі другого плану отримали Джон Сі Райлі ("Холмс і Ватсон") і старший радник президента США Дональда Трампа - Келліенн Конуей ( "Фаренгейт 11/9").

Найгіршим фільмом визнали стрічку "Холмс і Ватсон".

Премію за найгірший ремейк або сіквел року отримав також фільм "Холмс і Ватсон", а найгіршим режисером став постановник цієї картини Етан Коен.

Нагадаємо, "Золота малина" (Razzie Award) - придумана в 1981 році американцем Джоном Вілсоном антинагорода, що відзначає гірші акторські роботи, сценарій, режисуру, кінопісню і фільм року. Розглядається як доповнення до премії "Оскар" - за традицією номінанти "Золотої малини" оголошуються за день до оголошення оскарівських номінантів, лауреати - за день до лауреатів "Оскара".

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