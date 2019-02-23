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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124516 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

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Трамп получил две "Золотые малины" как наихудший актер года

Трамп получил две "Золотые малины" как наихудший актер года

Киев  •  УНН

 • 10289 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп получил 2 награды "Золотой малины" (Razzie Award) в номинации "Худший актер", за то, что появился в документальных лентах "Фаренгейт 11/9" и "Смерть нации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на USA Today.

Церемония награждения прошла ночью 23 февраля.

Трамп также получил еще одну "Золотую малину" за худший актерский дуэт с "его неизменной мелочностью".

Президент США уже получал "Золотую малину" в категории "Худший актер второго плана" в картине "Призраки этого не делают" в 1989 году.

В номинации "Худшая актриса" лауреатом стала Мелисса МакКарти за роль в ленте "Игрушки для взрослых".

Премии за худшие мужскую и женскую роли второго плана получили Джон Си Райли ("Холмс и Ватсон") и старший советник президента США Дональда Трампа - Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9").

Худшим фильмом признана лента "Холмс и Ватсон".

Премию за худший ремейк или сиквел года получил также фильм "Холмс и Ватсон", а худшим режиссером стал постановщик этой картины Этан Коэн.

Напомним, "Золотая малина" (Razzie Award) — придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсоном антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".

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