“Золота малина-2017”: у США назвали найгірший фільм, сценарій та режисера року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Найгіршим фільмом 2017 року, за версією організаторів американської антипремії “Золота малина”, став “Емоджі фільм”, який також був відзначений як фільм з найгіршим сценарієм, а його режисер Тоні Леондіс отримав антипремію за найгіршу режисуру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт премії.
За звання “Найгіршого фільму” також змагалися “Трансформери: останній лицар”, “На п’ятдесят відтінків темніше”, “Мумія” і “Рятувальники Малібу”.
Найгіршим актором був названий Том Круз за роль у фільмі “Мумія”, статуетка за найгіршу роль в номінації “актриса в головній ролі” дісталася акторові Тайлеру Перрі, який виконав роль жінки в картині “Хеллоуїн Медеї 2”.
Як раніше повідомляв УНН, на антипремію “Золота малина” номінували Тома Круза і Джонні Деппа.