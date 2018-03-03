"Золотая малина-2017": в США назвали худший фильм, сценарий и режиссера года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Худшим фильмом 2017 года, по версии организаторов американской антипремии "Золотая малина", стал "Емоджи фильм", который также был отмечен как фильм с плохим сценарием, а его режиссер Тони Леондис получил антипремию за худшую режиссуру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.
За звание "худшего фильма" также соревновались "Трансформеры: последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Мумия" и "Спасатели Малибу".
Худшим актером был назван Том Круз за роль в фильме "Мумия", статуэтка за худшую роль в номинации "актриса в главной роли" досталась актеру Тайлеру Перри, исполнившему роль женщины в картине "Хэллоуин Медеи 2".
Как ранее сообщал УНН, на антипремию "Золотая малина" номинировали Тома Круза и Джонни Деппа.