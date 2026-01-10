Трамп появился на публике со значком "Счастливый Трамп", но отрицал, что он счастлив

Президент США Дональд Трамп добавил в свой официальный гардероб необычный аксессуар – карикатурный значок с собственным изображением, получивший название «Счастливый Трамп». Новый элемент на лацкане пиджака журналисты заметили в пятницу, 9 января, во время встречи главы государства с руководителями нефтегазовых компаний в Белом доме. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Значок расположен непосредственно под традиционным флагом США. На нем изображена миниатюрная фигура Трампа с карикатурно большой головой и открытым ртом. Президент объяснил, что это подарок, однако не назвал имени того, кто подарил.

Реакция президента

На вопрос репортеров о новом значке Трамп ответил в присущей ему манере, подчеркнув свое постоянное стремление к результатам.

Кто-то мне это дал. Вы знаете, что это такое? Это называется "Счастливый Трамп". Но учитывая тот факт, что я никогда не бываю счастливым, я никогда не бываю довольным. Я не буду доволен, пока мы снова не сделаем Америку великой, но мы уже достаточно близки к этому - заявил президент.

Несмотря на серьезность заявления, Трамп продемонстрировал значок журналистам с игривой улыбкой. Этот эпизод стал редким неформальным моментом во время официального обсуждения планов США по инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы.

