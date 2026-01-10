Трамп появился на публике со значком "Счастливый Трамп", но отрицал, что он счастлив

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 6576 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 15864 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 21717 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 22080 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19380 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18899 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13671 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13131 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9424 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13111 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
79%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция может выйти из НАТО из-за политики Трампа: вице-президент парламента внесла предложение9 января, 15:38 • 4332 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ9 января, 15:51 • 10336 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 15105 просмотра
1С запретили в Украине: Госспецсвязи обнародовала перечень запрещенного программного обеспечения9 января, 17:19 • 7398 просмотра
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве20:58 • 6030 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 15111 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 61117 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 89124 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 62662 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 84870 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Андрей Сибига
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 59522 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 62169 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 83570 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 101940 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 142498 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Трамп появился на публике со значком "Счастливый Трамп", но отрицал, что он счастлив

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Президент Трамп появился на публике со значком "Счастливый Трамп", подарком с карикатурным изображением. Он объяснил, что никогда не бывает счастлив, пока Америка не станет снова великой.

Трамп появился на публике со значком "Счастливый Трамп", но отрицал, что он счастлив

Президент США Дональд Трамп добавил в свой официальный гардероб необычный аксессуар – карикатурный значок с собственным изображением, получивший название «Счастливый Трамп». Новый элемент на лацкане пиджака журналисты заметили в пятницу, 9 января, во время встречи главы государства с руководителями нефтегазовых компаний в Белом доме. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Значок расположен непосредственно под традиционным флагом США. На нем изображена миниатюрная фигура Трампа с карикатурно большой головой и открытым ртом. Президент объяснил, что это подарок, однако не назвал имени того, кто подарил.

Реакция президента

На вопрос репортеров о новом значке Трамп ответил в присущей ему манере, подчеркнув свое постоянное стремление к результатам.

Кто-то мне это дал. Вы знаете, что это такое? Это называется "Счастливый Трамп". Но учитывая тот факт, что я никогда не бываю счастливым, я никогда не бываю довольным. Я не буду доволен, пока мы снова не сделаем Америку великой, но мы уже достаточно близки к этому

- заявил президент.

Несмотря на серьезность заявления, Трамп продемонстрировал значок журналистам с игривой улыбкой. Этот эпизод стал редким неформальным моментом во время официального обсуждения планов США по инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. 

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира09.01.26, 23:32 • 2450 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Ассошиэйтед Пресс
Венесуэла
Соединённые Штаты