США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 15945 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 21770 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 22139 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 19424 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 18912 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 13682 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13131 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9424 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13111 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Трамп з’явився на публіці зі значком "Щасливий Трамп", але заперечив що він щасливий

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Трамп з'явився на публіці зі значком "Щасливий Трамп", подарунком із карикатурним зображенням. Він пояснив, що ніколи не буває щасливим, доки Америка не стане знову великою.

Трамп з’явився на публіці зі значком "Щасливий Трамп", але заперечив що він щасливий

Президент США Дональд Трамп додав до свого офіційного гардеробу незвичний аксесуар - карикатурний значок із власним зображенням, який отримав назву "Щасливий Трамп". Новий елемент на лацкані піджака журналісти помітили у п’ятницю, 9 січня, під час зустрічі глави держави з керівниками нафтогазових компаній у Білому домі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Значок розташований безпосередньо під традиційним прапором США. На ньому зображено мініатюрну фігуру Трампа з карикатурно великою головою та відкритим ротом. Президент пояснив, що це подарунок, проте не назвав імені того, хто подарував.

Реакція президента

На запитання репортерів про новий значок Трамп відповів у притаманній йому манері, наголосивши на своєму постійному прагненні до результатів.

Хтось мені це дав. Ви знаєте, що це таке? Це називається "Щасливий Трамп". Але з огляду на той факт, що я ніколи не буваю щасливим, я ніколи не буваю задоволеним. Я не буду задоволений, доки ми знову не зробимо Америку великою, але ми вже досить близькі до цього

- заявив президент.

Попри серйозність заяви, Трамп продемонстрував значок журналістам із грайливою посмішкою. Цей епізод став рідкісним неформальним моментом під час офіційного обговорення планів США щодо інвестицій у нафтову інфраструктуру Венесуели. 

Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру09.01.26, 23:32 • 2464 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Ассошіейтед Прес
Венесуела
Сполучені Штати Америки