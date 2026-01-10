Трамп з’явився на публіці зі значком "Щасливий Трамп", але заперечив що він щасливий

Президент США Дональд Трамп додав до свого офіційного гардеробу незвичний аксесуар - карикатурний значок із власним зображенням, який отримав назву "Щасливий Трамп". Новий елемент на лацкані піджака журналісти помітили у п’ятницю, 9 січня, під час зустрічі глави держави з керівниками нафтогазових компаній у Білому домі. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Значок розташований безпосередньо під традиційним прапором США. На ньому зображено мініатюрну фігуру Трампа з карикатурно великою головою та відкритим ротом. Президент пояснив, що це подарунок, проте не назвав імені того, хто подарував.

Реакція президента

На запитання репортерів про новий значок Трамп відповів у притаманній йому манері, наголосивши на своєму постійному прагненні до результатів.

Хтось мені це дав. Ви знаєте, що це таке? Це називається "Щасливий Трамп". Але з огляду на той факт, що я ніколи не буваю щасливим, я ніколи не буваю задоволеним. Я не буду задоволений, доки ми знову не зробимо Америку великою, але ми вже досить близькі до цього - заявив президент.

Попри серйозність заяви, Трамп продемонстрував значок журналістам із грайливою посмішкою. Цей епізод став рідкісним неформальним моментом під час офіційного обговорення планів США щодо інвестицій у нафтову інфраструктуру Венесуели.

