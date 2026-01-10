Трамп з’явився на публіці зі значком "Щасливий Трамп", але заперечив що він щасливий
Київ • УНН
Президент Трамп з'явився на публіці зі значком "Щасливий Трамп", подарунком із карикатурним зображенням. Він пояснив, що ніколи не буває щасливим, доки Америка не стане знову великою.
Президент США Дональд Трамп додав до свого офіційного гардеробу незвичний аксесуар - карикатурний значок із власним зображенням, який отримав назву "Щасливий Трамп". Новий елемент на лацкані піджака журналісти помітили у п’ятницю, 9 січня, під час зустрічі глави держави з керівниками нафтогазових компаній у Білому домі. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Значок розташований безпосередньо під традиційним прапором США. На ньому зображено мініатюрну фігуру Трампа з карикатурно великою головою та відкритим ротом. Президент пояснив, що це подарунок, проте не назвав імені того, хто подарував.
Реакція президента
На запитання репортерів про новий значок Трамп відповів у притаманній йому манері, наголосивши на своєму постійному прагненні до результатів.
Хтось мені це дав. Ви знаєте, що це таке? Це називається "Щасливий Трамп". Але з огляду на той факт, що я ніколи не буваю щасливим, я ніколи не буваю задоволеним. Я не буду задоволений, доки ми знову не зробимо Америку великою, але ми вже досить близькі до цього
Попри серйозність заяви, Трамп продемонстрував значок журналістам із грайливою посмішкою. Цей епізод став рідкісним неформальним моментом під час офіційного обговорення планів США щодо інвестицій у нафтову інфраструктуру Венесуели.
