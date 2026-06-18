Трамп попросит американские компании производить ракеты в Европе - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании "производить оружие по лицензии в Европе и Украине", со ссылкой на официальных лиц, знакомых с переговорами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос", – сказал Трамп журналистам в среду, когда его спросили о планах на саммите "Группы семи" в Эвиане во Франции.

Как отмечает издание, Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности "ракеты-перехватчики для остановки российских баллистических ракет, которые могут производить только США". Но на фоне того, как США исчерпали запасы с Ираном и времени, необходимого для увеличения производства, "Трамп сказал союзникам, что рассмотрит возможности лицензирования", сообщают чиновники, говорившие на условиях анонимности.

"Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут детально обсуждены между странами-участницами, - сказал журналистам в среду канцлер Германии Фридрих Мерц. - Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям".

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и возможностях поставлять такое оборудование". Он выступал на своей заключительной пресс-конференции в качестве председательствующего в G7.

США производят определенное оружие по лицензии за рубежом, такое как ракеты Patriot в Германии, но в целом тщательно охраняют свои лицензионные соглашения из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочкой поставок, указывает издание.

США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, оплаченные Европой и Канадой через скоординированный механизм НАТО под названием PURL, "несмотря на опасения, что запасы могут исчерпаться", отмечает издание.

"G7 на этой неделе считалась неожиданным успехом для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом, и все союзники, включая США, подписали позитивное совместное заявление. Трамп даже выразил готовность усилить санкции против москвы", замечает издание.

"Мы все сталкиваемся с проблемой того, что сейчас производим слишком мало - и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые имеют необходимые производственные мощности, - сказал Мерц. - Сюда входят как европейские, так и украинские компании".

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