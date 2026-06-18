Трамп попросит американские компании производить ракеты в Европе - Bloomberg

$44.810.0251.930.01
ukenru
06:58 • 5492 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
06:53 • 11203 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
05:31 • 11504 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 23849 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 70067 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 44668 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 42481 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 40250 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 30345 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
17 июня, 09:32 • 23311 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.4м/с
55%
751мм
Популярные новости
Украина не заинтересована в польских МиГ-29 в нынешнем виде – Минобороны Польши18 июня, 01:39 • 12123 просмотра
Что празднуют 18 июня в Украине и мире03:00 • 14149 просмотра
В российском Гуково после атаки дронов горит нефтебаза – ASTRAVideo03:15 • 10235 просмотра
Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана03:38 • 3994 просмотра
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo04:25 • 22160 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 70072 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 42570 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 41344 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 36614 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 76234 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о «Человеке-пауке» с Холландом появился новый трейлерVideo07:46 • 2492 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 23651 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 26896 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 35075 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 36275 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Золото
Дипломатка

Трамп попросит американские компании производить ракеты в Европе - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1972 просмотра

Трамп предложит компаниям США производить оружие по лицензии в Украине и Европе.

Трамп попросит американские компании производить ракеты в Европе - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планирует попросить американские оборонные компании "производить оружие по лицензии в Европе и Украине", со ссылкой на официальных лиц, знакомых с переговорами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос", – сказал Трамп журналистам в среду, когда его спросили о планах на саммите "Группы семи" в Эвиане во Франции.

Как отмечает издание, Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности "ракеты-перехватчики для остановки российских баллистических ракет, которые могут производить только США". Но на фоне того, как США исчерпали запасы с Ираном и времени, необходимого для увеличения производства, "Трамп сказал союзникам, что рассмотрит возможности лицензирования", сообщают чиновники, говорившие на условиях анонимности.

"Конкретные лицензии, о которых идет речь, будут детально обсуждены между странами-участницами, - сказал журналистам в среду канцлер Германии Фридрих Мерц. - Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями комплексных лицензий европейским производителям".

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп "настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и возможностях поставлять такое оборудование". Он выступал на своей заключительной пресс-конференции в качестве председательствующего в G7.

США производят определенное оружие по лицензии за рубежом, такое как ракеты Patriot в Германии, но в целом тщательно охраняют свои лицензионные соглашения из-за проблем с интеллектуальной собственностью и цепочкой поставок, указывает издание.

США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, оплаченные Европой и Канадой через скоординированный механизм НАТО под названием PURL, "несмотря на опасения, что запасы могут исчерпаться", отмечает издание.

"G7 на этой неделе считалась неожиданным успехом для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Трампом, и все союзники, включая США, подписали позитивное совместное заявление. Трамп даже выразил готовность усилить санкции против москвы", замечает издание.

"Мы все сталкиваемся с проблемой того, что сейчас производим слишком мало - и это можно компенсировать, выдавая лицензии компаниям, которые имеют необходимые производственные мощности, - сказал Мерц. - Сюда входят как европейские, так и украинские компании".

Ряд стран G7 и США будут производить ракеты дальнего радиуса действия в Украине - СМИ17.06.26, 16:39 • 2884 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Bloomberg L.P.
НАТО
MIM-104 Patriot
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина