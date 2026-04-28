Трамп, похоже, не готов принять последнее предложение Ирана по прекращению войны - CNN

Президент США Дональд Трамп в понедельник дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении конфликта после того, как Тегеран предложил план, предусматривающий открытие Ормузского пролива, но оставляющий вопросы по его ядерной программе для дальнейших переговоров, сообщает CNN, пишет УНН.

Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что Трамп изложил свою точку зрения во время встречи в понедельник с высокопоставленными представителями национальной безопасности, на которой обсуждался вопрос Ирана. Один из источников сказал, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней.

Открытие пролива без решения вопросов об обогащении урана в Иране или запасах урана, близкого к оружейному, может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили официальные лица.

Однако сохранение блокировки пролива продолжит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости топлива в США.

После встречи в понедельник оставалось неясным, какими будут дальнейшие шаги Трампа. Американские официальные лица заявляют, что по-прежнему обеспокоены тем, что они считают разногласиями внутри иранского режима, и не уверены, кто сохранит за собой право принимать окончательные решения по потенциальному соглашению.

Тем не менее Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок США, которые приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе, пишет издание.

Белый дом отказался комментировать конкретные детали переговоров.

"Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат карты в своих руках и заключат сделку только в том случае, если интересы американского народа будут на первом месте, никогда не позволяя Ирану обладать ядерным оружием", - заявила помощник пресс-секретаря Оливия Уэйлз в заявлении для CNN.

