Трамп, похоже, не готов принять последнее предложение Ирана по прекращению войны - CNN

27 апреля, 18:35 • 12378 просмотра
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
27 апреля, 15:38 • 28095 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
27 апреля, 14:32 • 25949 просмотра
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
27 апреля, 06:40 • 32060 просмотра
Непогода в Украине унесла жизни 3 человек, 7 пострадали, часть 19 областей без электричестваPhoto
27 апреля, 05:20 • 46969 просмотра
Глобальные военные расходы выросли на 2,9%, несмотря на сокращение со стороны США из-за замораживания помощи Украине
26 апреля, 14:53 • 45659 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
26 апреля, 14:37 • 65946 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
26 апреля, 10:10 • 52957 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 48648 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 90166 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
Популярные новости
Украина поддержала решение Латвии ограничить въезд представителям РФ, связанным с Венецианской биеннале27 апреля, 23:37 • 5656 просмотра
путин заявил о поддержке Ирана и похвалил его народ за "сопротивление" США27 апреля, 23:57 • 6526 просмотра
Папа Лев заявил о смещении приоритетов Церкви от сексуальной этики к вопросам справедливости28 апреля, 00:57 • 4828 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 8480 просмотра
Цены на нефть стабилизируются на фоне переговоров США и Ирана и блокады Ормузского проливаPhoto03:40 • 10893 просмотра
публикации
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе07:24 • 468 просмотра
Маринады для шашлыка: как правильно мариновать мясо и как выбрать лучший вкусPhoto27 апреля, 14:50 • 23494 просмотра
Почему украинские пациенты создают общественные инициативы вроде StopOdrex27 апреля, 10:09 • 37661 просмотра
БЭБ игнорирует судебную практику, пытаясь облагать налогом операции по лизингу транспорта как роялти27 апреля, 07:55 • 43089 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 90167 просмотра
Трамп, похоже, не готов принять последнее предложение Ирана по прекращению войны - CNN

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Трамп планирует отклонить предложение Ирана по открытию Ормузского пролива без ядерных уступок. США не хотят терять рычаги влияния на Тегеран.

Трамп, похоже, не готов принять последнее предложение Ирана по прекращению войны - CNN

Президент США Дональд Трамп в понедельник дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении конфликта после того, как Тегеран предложил план, предусматривающий открытие Ормузского пролива, но оставляющий вопросы по его ядерной программе для дальнейших переговоров, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что Трамп изложил свою точку зрения во время встречи в понедельник с высокопоставленными представителями национальной безопасности, на которой обсуждался вопрос Ирана. Один из источников сказал, что Трамп вряд ли примет этот план, который был передан США в последние несколько дней.

Иран предлагает США прекращение войны и открытие пролива в обход ядерной сделки - Axios27.04.26, 08:50 • 4550 просмотров

Открытие пролива без решения вопросов об обогащении урана в Иране или запасах урана, близкого к оружейному, может лишить США ключевого рычага влияния на переговорах, заявили официальные лица.

Однако сохранение блокировки пролива продолжит рост цен на энергоносители, который привел к резкому увеличению стоимости топлива в США.

После встречи в понедельник оставалось неясным, какими будут дальнейшие шаги Трампа. Американские официальные лица заявляют, что по-прежнему обеспокоены тем, что они считают разногласиями внутри иранского режима, и не уверены, кто сохранит за собой право принимать окончательные решения по потенциальному соглашению.

Тем не менее Трамп публично выразил скептицизм по поводу идеи возобновления бомбардировок США, которые приостановлены после того, как он продлил перемирие на прошлой неделе, пишет издание.

Белый дом отказался комментировать конкретные детали переговоров.

"Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат карты в своих руках и заключат сделку только в том случае, если интересы американского народа будут на первом месте, никогда не позволяя Ирану обладать ядерным оружием", - заявила помощник пресс-секретаря Оливия Уэйлз в заявлении для CNN.

США и Иран не так далеки друг от друга, как кажется - СМИ28.04.26, 08:20 • 2338 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Энергетика
Выборы в США
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран