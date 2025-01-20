Трамп планирует восстановить смертную казнь - Reuters
Киев • УНН
Трамп планирует восстановить федеральную смертную казнь и отменить инициативы по разнообразию в первый день президентства. Также будет требовать указывать биологический пол в паспортах США.
Дональд Трамп планирует восстановить федеральную смертную казнь, отмененную администрацией Байдена, а также ввести ряд радикальных изменений. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Трамп восстановит федеральную смертную казнь, которую приостановил Байден, и потребует, чтобы в официальных документах США, таких как паспорта, указывался пол гражданина, определенный при рождении, сообщили журналистам представители новой администрации
Он также подпишет указ о прекращении инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве в свой первый день, который также является Днем Мартина Лютера Кинга-младшего, сообщили чиновники.
«Волна перемен охватывает страну...Этими действиями мы начнем полное восстановление Америки и революцию здравого смысла», - планирует сказать Трамп в своей инаугурационной речи, согласно отрывкам, с которыми ознакомилось агентство Reuters.
Напомним
эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев в комментарии журналисту УНН заявил, что за последние две недели политика новоизбранного президента Дональда Трампа и его окружения стала гораздо более реалистичной. Поэтому после инаугурации Трампа 20 января стоит ожидать более адекватной позиции по войне. Ведь закончить ее за 24 часа возможно только одним путем - капитуляцией Киева. Поэтому хорошо, что администрация Трампа больше не вспоминает этого.