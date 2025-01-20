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Трамп планує відновити смертну кару - Reuters

Трамп планує відновити смертну кару - Reuters

Київ • УНН

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Трамп планує відновити федеральну смертну кару та скасувати ініціативи щодо різноманітності у перший день президентства. Також буде вимагати вказувати біологічну стать у паспортах США.

Дональд Трамп планує відновити федеральну смертну кару, скасовану адміністрацією Байдена, а також ввести низку радикальних змін. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Трамп відновить федеральну смертну кару, яку призупинив Байден, і вимагатиме, щоб в офіційних документах США, таких як паспорти, вказувалася стать громадянина, визначена при народженні, повідомили журналістам представники нової адміністрації

- йдеться у повідомленні.

Він також підпише указ про припинення ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді у свій перший день, який також є Днем Мартіна Лютера Кінга-молодшого, повідомили чиновники.

"Хвиля змін охоплює країну…Цими діями ми почнемо повне відновлення Америки і революцію здорового глузду", -  планує сказати Трамп у своїй інавгураційній промові, згідно з уривками, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Нагадаємо 

експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у коментарі журналісту УНН заявив, що ща останні два тижні політика новообраного президента Дональда Трампа та його оточення стала набагато реалістичнішою. Тому після інавгурації Трампа 20 січня варто очікувати більш адекватної позиції щодо війни. Адже закінчити її за 24 години можливо лише одним шляхом - капітуляцією Києва. Тому добре, що адміністрація Трампа більше не згадує цього.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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