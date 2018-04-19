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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

Киев • УНН

 • 9040 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, по его словам, состоится в ближайшие недели. Об этом хозяин Белого дома заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в имении “Mar-a-Lago” в Палм-Бич (штат Флорида), сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели

“Как вы знаете, я буду встречаться с Ким Чен Ыном в предстоящие недели для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова”, — сказал американский лидер. “Надеюсь, что эта встреча принесёт большой успех, я рассчитываю на это. Это будет грандиозным событием для Северной Кореи и грандиозным событием для мира. Мы будем делать все возможное, чтобы это был успех для всего мира, а не только для США или Южной Кореи, Северной Кореи или Японии — для всего мира”, - добавил Трамп.

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“Мы все ждем, когда весь Корейский полуостров сможет жить вместе в мире и процветании. Это судьба корейского народа, который заслуживает этого и прошёл много за последние годы”, - отметил президент США.

В то же время Трамп сказал, что США будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР до того момента, пока Пхеньян полностью не свернет свою ядерную программу. “Мы не повторим ошибок прошлых администраций. Мы продолжим кампанию максимального давления на Северную Корею до полной денуклеаризации”, - подчеркнул хозяин Белого дома.

По словам Трампа, нужно “покончить с ядерным оружием, в идеале, во всех частях мира”. “Это цель для нас всех”, — добавил глава государства, отметив, что нужно “надеяться и лелеять это”.

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Американский лидер также утверждал, что для КНДР станет доступен “светлый путь”, когда республика полностью откажется от ядерного оружия. Причем эта денуклеаризация должна быть полной, безвозвратной и подлежать проверке. “Это будет большой день для них, великий день для всего мира”, — добавил американский лидер.

Напомним, как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив тогда, что она должна состояться до конца мая. 9 апреля американский лидер уточнил, что встреча может пройти “или в мае, или в начале июня”. По словам представителей Белого дома, место и дата встречи все еще не определены.

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