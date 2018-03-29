США зберігатиме санкційний тиск на КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоч лідер КНДР Кім Чен Ин і висловив бажання якнайшвидше провести зустріч з президентом США, санкції скасовані не будуть. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог американського лідера у Twiter.
“Вчора вночі отримав повідомлення від Сі Цзіньпіна з Китаю, що його зустріч з Кім Чен Ином пройшла дуже добре і що Кім з нетерпінням чекає своєї зустрічі зі мною. Між тим, на жаль, максимальні санкції і тиск повинні підтримуватися будь-якою ціною”, — написав Трамп.
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Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За словами голови КНР, Пекін буде сприяти безперервному зміцненню співпраці з Пхеньяном заради миру і захисту взаємних інтересів двох держав з метою підвищення добробуту їх народів, зміцнення миру і стабільності в регіоні. “Нам потрібно приділити особливу увагу зміцненню контактів між представниками молоді Китаю і КНДР, успадкувати існуючі дружні традиції”, — зазначив Сі Цзіньпін.
Лідер КНДР Кім Чен Ин в ході свого візиту до Пекіна запросив голову КНР Сі Цзіньпіна відвідати КНДР. Відзначається, що голова КНР “дав повну згоду”.
Поїздка в Піднебесну, яка тривала з 25 по 28 березня, стала для північнокорейського диктатора першим закордонним візитом після того, як він фактично очолив республіку після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році.