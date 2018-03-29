США будет сохранять санкционное давление на КНДР

“Вчера ночью получил сообщение от Си Цзиньпина из Китая, его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо и Ким с нетерпением ждет своей встречи со мной. Между тем, к сожалению, максимальные санкции и давление должны поддерживаться любой ценой”, — написал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп и Си Цзиньпин обязались сохранять давление на КНДР

Напомним, CCTV (Центральное телевидение Китая) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, Пекин будет способствовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты общих интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. “Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружеские традиции”, — отметил Си Цзиньпин.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Пекин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить КНДР. Отмечается, что председатель КНР “дал полное согласие”.

Поездка в Поднебесную, которая продолжалась с 25 по 28 марта, стала для северокорейского диктатора первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.