Емісар Південної Кореї: Трамп заявив, що зустрінеться з Кім Чен Ином до травня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до травня поточного року. Про це поінформував 8 березня начальник Управління національної безпеки при президенті Південної Кореї Чон Ий Йон, виступаючи перед журналістами біля Білого дому, передає УНН.
“Кім Чен Ин висловив бажання зустрітися з президентом Трампом якомога швидше. Президент Трамп оцінив брифінг і сказав, що зустрінеться з Кім Чен Ином до травня”, — заявив він.
“Республіка Корея, а також Сполучені Штати розраховують на безліч партнерів по всьому світу, і залишаються повністю віддані повній денуклеаризації Корейського півострова”, — додав представник Республіки Корея. Він очолює делегацію Південної Кореї, яка прибула в четвер до Вашингтона для проведення зустрічей з американською адміністрацією за підсумками консультацій з представниками Північної Кореї.
Емісар додав, що лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про прихильність своєї країни до денуклеаризації Корейського півострова. “Я сказав президенту Трампу, що на зустрічі північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив прихильність денуклеаризації Корейського півострова”, — зазначив він. — Кім пообіцяв, що Північна Корея утримається від проведення будь-яких подальших ядерних і ракетних випробувань“.
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За словами емісара Республіки Корея, лідер КНДР “розуміє, що рутинні спільні військові навчання між Республікою Корея і Сполученими Штатами мають тривати”. Він також подякував Трампу за його зусилля в справі врегулювання ситуації навколо Корейського півострова.
Чон Ий Йон додав, що США, Республіка Корея і їх партнери продовжать чинити тиск на КНДР, поки заяви Пхеньяна про готовність до врегулювання не будуть підкріплені реальними діями.
“Республіка Корея, Сполучені Штати і наші партнери рішуче налаштовані на те, щоб не повторювати помилок минулого і тиск продовжиться, поки слова Північної Кореї не відповідатимуть реальним діям”, — сказав він.
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Чон Ий Йон у черговий раз підкреслив, що “Республіка Корея, Сполучені Штати, Японія та багато наших партнерів по всьому світу залишаються твердо і рішуче прихильні повної денуклеаризації Корейського півострова”. “Разом з президентом Трампом ми налаштовані оптимістично щодо продовження дипломатичного процесу з метою перевірити можливість мирного вирішення”, — додав він.