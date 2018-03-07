США ввели санкції проти КНДР за вбивство брата Кім Чен Ина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Держдепартамент оголосив у вівторок про введення санкцій відносно Пхеньяну через застосування хімічної зброї з метою вбивства старшого брата лідера КНДР Кім Чен Нама 13 лютого минулого року в аеропорту Куала-Лумпура, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“США 22 лютого 2018 року прийшли до висновку, що уряд Північної Кореї використовувало хімічну отруйну речовину VX для вбивства Кім Чен Нама”, — йдеться в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт.
За її словами, нові каральні заходи “доповнюють вже діючі всеосяжні санкції, які США ввели раніше, щоб припинити незаконні дії Північної Кореї”.
Нагадаємо, начальник поліції Малайзії підтвердив, що людиною, яка була вбита в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур 13 лютого 2017 року, був Кім Чен Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
Слід зазначити, що отруєний у Малайзії брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Чон Нам мав при собі протиотруту - атропін у своєму наплічнику.