Эмиссар Южной Кореи: Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном до мая

КИЕВ. 9 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом сообщил 8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, передает УНН.