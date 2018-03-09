Эмиссар Южной Кореи: Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном до мая
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая текущего года. Об этом сообщил 8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, передает УНН.
“Ким Чен Ын выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Президент Трамп оценил брифинг и сказал, что встретится с Ким Чен Ыном до мая”, — заявил он.
“Республика Корея, а также Соединенные Штаты рассчитывают на множество партнеров по всему миру, и остаются полностью отданы полной денуклеаризации Корейского полуострова”, — добавил представитель Республики Корея. Он возглавляет делегацию Южной Кореи, которая прибыла в четверг в Вашингтон для проведения встреч с американской администрацией по итогам консультаций с представителями Северной Кореи.
Эмиссар добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приверженности своей страны к денуклеаризации Корейского полуострова. “Я сказал президенту Трампу, что на встрече северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, — отметил он. — Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от проведения любых дальнейших ядерных и ракетных испытаний“.
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По словам эмиссара Республики Корея, лидер КНДР “понимает, что рутинные совместные военные учения между Республикой Корея и Соединенными Штатами должны продолжаться”. Он также поблагодарил Трампу за его усилия в деле урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.
Чон Ый Ён добавил, что США, Республика Корея и их партнеры продолжат оказывать давление на КНДР, пока заявления Пхеньяна о готовности к урегулированию не будут подкреплены реальными действиями.
“Республика Корея, Соединенные Штаты и наши партнеры решительно настроены на то, чтобы не повторять ошибок прошлого и давление продолжится, пока слова Северной Кореи не соответствуют реальным действиям”, — сказал он.
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Чон Ый Йон в очередной раз подчеркнул, что “Республика Корея, Соединенные Штаты, Япония и многие наши партнеры по всему миру остаются твердо и решительно привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова”. “Вместе с президентом Трампом мы настроены оптимистично относительно продолжения дипломатического процесса с целью проверить возможность мирного решения”, — добавил он.