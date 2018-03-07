Прем'єр-міністр Швеції закликав США до діалогу з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. США необхідно вступити у діалог з КНДР з метою врегулювання нинішньої кризи на Корейському півострові. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, виступаючи у вівторок на спільній з президентом США Дональдом Трампом прес-конференції у Білому домі, передає УНН.
“Ми повинні знайти діалог. Знаю, що це нелегко, але так повинно бути. Йдеться про надзвичайно небезпечну ситуацію, нам всім потрібно зберігати значну стурбованість з приводу розробки ядерних озброєнь”, — сказав глава шведського уряду.
“Ми повинні дивитися на Корейський півострів, регіон і світ, оскільки справа стосується міжнародного миру . Тому ключові дійові особи — це, зрозуміло, дві країни: Південна і Північна Корея, а також США та інші великі держави”, - зазначив Льовен.
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“Ми сказали, що можемо бути каналом спілкування США і КНДР, зробити все можливе, щоб діалог йшов гладко. Але не від нас залежить вирішення цієї проблеми”, — додав прем’єр.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин та члени південнокорейської делегації, які прибули у Пхеньян, домовилися працювати над зниженням військової напруженості на Корейському півострові, а також обговорили можливість проведення саміту лідерів двох країн.