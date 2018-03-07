Премьер-министр Швеции призвал США к диалогу с КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. США необходимо вступить в диалог с КНДР с целью урегулирования нынешнего кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, выступая во вторник на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме, передает УНН.
“Мы должны найти диалог. Знаю, что это нелегко, но так должно быть. Речь идет о чрезвычайно опасной ситуации, нам всем нужно сохранять значительную обеспокоенность по поводу разработки ядерных вооружений”, — сказал глава шведского правительства.
“Мы должны смотреть на Корейский полуостров, регион и мир, поскольку дело касается международного мира. Поэтому ключевые действующие лица — это, разумеется, две страны: Южная и Северная Корея, а также США и другие великие державы”, — отметил Левен.
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“Мы сказали, что можем быть каналом общения США и КНДР, сделать все возможное, чтобы диалог шел гладко. Но не от нас зависит решение этой проблемы”, — добавил премьер.
Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын и члены южнокорейской делегации, прибывшие в Пхеньян, договорились работать над снижением военной напряженности на Корейском полуострове, а также обсудили возможность проведения саммита лидеров двух стран.