Трамп підтвердив намір зустрітися з Кім Чен Ином "у майбутні тижні"

“Як ви знаєте, я буду зустрічатися з Кім Чен Ином у майбутні тижні для обговорення денуклеаризації Корейського півострова”, — сказав американський лідер. “Сподіваюся, що ця зустріч принесе великий успіх, я розраховую на це. Це буде грандіозною подією для Північної Кореї і грандіозною подією для світу. Ми будемо робити все можливе, щоб це був успіх для всього світу, а не тільки для США або Південної Кореї , Північної Кореї або Японії — для всього світу”, — додав Трамп.

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“Ми всі чекаємо, коли весь Корейський півострів зможе жити разом у мирі та процвітанні. Це доля корейського народу, який заслуговує цього і пройшов через багато за останні роки”, — зазначив президент США.

У той же час Трамп сказав, що США будуть продовжувати чинити максимальний тиск на КНДР до того моменту, поки Пхеньян повністю не згорне свою ядерну програму. “Ми не повторимо помилок минулих адміністрацій. Ми продовжимо кампанію максимального тиску на Північну Корею до повної денуклеаризації”, — підкреслив господар Білого дому.

За словами Трампа, потрібно “покінчити з ядерною зброєю, в ідеалі, у всіх частинах світу”. “Це мета для нас усіх”, — додав глава держави, зауваживши, що потрібно “сподіватися і плекати це”.

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Американський лідер також стверджував, що для КНДР стане доступний “світлий шлях”, коли республіка повністю відмовиться від ядерної зброї. Причому ця денуклеаризация повинна бути повною, безповоротною і підлягати перевірці. “Це буде великий день для них, великий день для всього світу”, — додав американський лідер.

Нагадаємо, як стало відомо 8 березня, Кім Чен Ин передав Трампу через представників Південної Кореї усну пропозицію про проведення зустрічі, і глава адміністрації США його прийняв, зазначивши тоді, що вона повинна відбутися до кінця травня. 9 квітня американський лідер уточнив, що зустріч може пройти “або в травні, або на початку червня”. За словами представників Білого дому, місце і дата зустрічі все ще не визначені.