Японія, США і Республіка Корея розраховують на денуклеаризацію КНДР до 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Японія, США і Південна Корея розраховують, що їм вдасться здійснити повну денуклеаризацію КНДР до 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
Відзначається, що такий план у даний час обговорюється трьома сторонами. За даними джерела Kyodo в японському уряді, питання про терміни денуклеаризації Півночі може бути відкрито піднято під час переговорів, що почалися з переговорів прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе і президента США Дональда Трампа. Очікується, що лідери двох держав обговорять конкретні кроки, спрямовані на “повну, перевірювальну і безповоротну денуклеаріацію” КНДР.
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Нагадаємо, згідно щ повідомленням The Wall Street Journal, Пхеньян запевнив Вашингтон у тому, що лідер КНДР Кім Чен Ин готовий обговорювати з американським лідером Дональдом Трампом питання, що стосуються ядерного роззброєння.