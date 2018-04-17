Прем'єр Японії відправиться в США з офіційним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вирушає з офіційним візитом до США для переговорів з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
Рішення про майбутню двосторонню зустріч на вищому рівні Токіо прийняв у поспіху, в основному через різке потепління відносин між КНДР і Республікою Корея та їхні домовленості провести перший за довгі роки міжкорейський саміт, а також через можливий безпрецедентний крок Трампа — першим із президентів США піти на переговори з лідером КНДР. Японія побоюється, що її інтереси залишаться за бортом цих переговорів. Це і спонукало Абе терміново вирушити до Вашингтона.
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У Токіо побоюються, що на переговорах у Вашингтоні Трамп спробує вивести на передній план саме економіку і змусити Абе погодитися на економічні преференції для США з боку Японії.
Глава японського уряду проведе два непростих дня. Беручи до уваги сильне падіння рейтингу підтримки його кабінету міністрів на тлі численних скандалів, Абе просто необхідно продемонструвати конкретні результати в справі захисту національних інтересів.
Нагадаємо, за даними телеканалу NHK Японія, Китай і Південна Корея перейшли до заключної стадії узгодження деталей зустрічі, запланованої на 9 травня в Токіо, за участю представників керівництва трьох країн.